Prima Pagina IN Edicola: Clamoroso, la Superlega non è morta!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter non viene citata in prima pagina, ma si torna a parlare ancora di Superlega: “Clamoroso: la Superlega non è morta! È viva e promette novità, soprattutto se la causa alla Corte di Giustizia Ue scardinerà il monopolio UEFA sulle competenze europee”.

TUTTOSPORT L’Inter non viene citata in prima pagina