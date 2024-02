Prima Pagina IN Edicola: Calhanoglu cambia la corsa Scudetto

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Gli opposti di Inter e Juve: il turco domina, il serbo non incide. Top e Flop. Calhanoglu cambia la corsa Scudetto. Lautaro su Locatelli per liberare Hakan: ecco l’asso di Inzaghi. Rebus Chiesa: solo 4 titolare per 90′. Vlahovic stecca l’esame da leader.

TUTTOSPORT

Inter, Juve, Milan: asse per la A a 18. Lega, le tre big tornano alleate. Futuro Allegri, decide Max. Non molla il sogno Scudetto e ha la Juve in mano.