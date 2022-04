Prima Pagina IN Edicola: il calendario spinge l’Inter. Dybala con Lautaro Martinez

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Corsa Scudetto i tre fattori. Il calendario spinge l’Inter. Occhio a Osimhen. Il recupero con il Bologna sarà l’ostacolo di Inzaghi: per i bookmakers è il favorito. Milan male in attacco: serve una svolta.

TUTTOSPORT

Scudetto. Pioli, si vince all’ultima. Tacchinardi, tricolore 2002 dopo una volata a tre, avverte il Milan: «Con Napoli e Inter lotta fino al 22 maggio. Singo, no a Conte. Il Tottenham chiama ma il presidente del Toro non ha intenzione di cedere l’esterno che piace anche a Juve, Inter e Milan. Dybala con Lautaro! Piano: affiancare Martinez alla Joya e prendere Bremer lasciando partire de Vrij.