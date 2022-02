Prima Pagina IN Edicola: buio Inter, allarme Inzaghi. Un punto in tre partite

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Buio Inter. Il Sassuolo passa a San Siro: un punto in tre gare di campionato per i nerazzurri. Nuovo stop, allarme Inzaghi: «Così non si vince lo scudetto». Raspadori e Scamacca firmano il blitz (0-2), campioni sotto tono dopo il Liverpool. Chance Napoli: oggi a Cagliari può agganciare il Milan in vetta.

TUTTOSPORT

Ahi Inter! Raspadori-Scamacca, Sassuolo show a San Siro. Per i Campioni d’Italia un punto in tre partite: è crisi.