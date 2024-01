Prima Pagina IN Edicola: Buchanan e tre colpi a zero per l’Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Non solo Buchanan, Marotta prepara altri tre colpi a parametro zero: ha in pugno anche Djalò e Taremi. Zielinski sceglie l’Inter. Arriva gratis a giugno.

TUTTOSPORT

Inter: ecco Buchanan, ma a giugno…Le acrobazie di Zhang e i big sul mercato. Passivo da ridurre, si va verso un’altra estate di cessioni eccellenti: Dumfries e non solo.