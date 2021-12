Prima Pagina IN Edicola: Brozovic-Inter, passi avanti. Obiettivo Bremer

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter vuole Bremer. Brozovic: passi avanti ma la firma non c’è ancora. COVID-19, allo stadio con le mascherine FFP2.

TUTTOSPORT

Mercatone di Natale. Affari già conclusi e trattative avviate: la sessione invernale si è subito scaldata. Dimarco ha rinnovato con l’Inter fino al 2026.