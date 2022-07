Prima Pagina IN Edicola: Bremer, l’Inter ha buchi. La Juventus tenta l’all-in

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Bremer, la Juventus tenta l’all-in. Ma l’Inter ha ancora il vantaggio dell’accordo con i granata. Domani Marotta, che attende l’ok di Zhang jr, incontra il Torino per battere sul tempo la concorrenza della società bianconera. Dybala-Roma a oltranza. Ieri il contatto, tra oggi e domani la trattativa: Mourinho ha fretta. Le alternative Lingard e Pasalic. Napoli non molla: «Noi ci crediamo».

TUTTOSPORT

Buchi Inter, quanto serve un Bremer. Inzaghi: «Manca un difensore, spingo perché arrivi presto».