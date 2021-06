Prima Pagina IN Edicola: bivio Lautaro Martinez, per l’Inter decide Zhang

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Spezzatino TV: sì, no, anzi. Lega Serie A, dietrofront dopo il primo voto favorevole.

TUTTOSPORT

Bivio Lautaro Martinez: fra Simone e Simeone! Inzaghi lo considera incedibile ma l’Atlético Madrid va in pressing sull’Inter: decide Zhang.