Prima Pagina IN Edicola: Zhang rinnova a Marotta e Ausilio! Inter compatta

CORRIERE DELLO SPORT

Zhang, contratto a Marotta e Ausilio. L’Inter si compatta. Il presidente annuncia il rinnovo ai dirigenti: lo staff scudetto verrà confermato. Un pieno d’azzurro. Europei: Italia già agli ottavi: Mancini fa spazio alle riserve (ore 18). Battere il Galles per chiudere primi ed eguagliare il record di Pozzo. Dentro Verratti, Belotti, Bastoni e Bernardeschi. Dubbio Chiesa. Il CT: «Giochiamo per vincere».

TUTTOSPORT

Inter: Zhang rilancia. Marotta e Ausilio, pronto il rinnovo. Contratti prolungati fino al 2024 a tutti i dirigenti dell’area sportiva.