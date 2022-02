Prima Pagina IN Edicola: Zhang, no a 900 milioni per l’Inter! Scudetto aperto

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Napoli frena Milano ride. Scudetto apertissimo, tre squadre in due punti. Osimhen salva Spalletti (1-1): fallito l’aggancio al Milan. Gli azzurri secondi con l’Inter.

TUTTOSPORT

Il futuro Inter. Zhang, no a novecento milioni! Voci su una nuova maxi offerta. Marotta e il momento no: «Su la testa con fiducia, Brozovic rinnova». Il gioiello Torino. Bremer, è sfida scudetto. Milan in pole, poi Juventus, Inter e Napoli: le quattro big in corsa per il brasiliano. I bianconeri e la carta Mandragora.