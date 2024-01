Prima Pagina IN Edicola: Tuttosport inaccettabile su Inter-Verona

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il VAR cieco. Inter campione d’inverno ma il 2-1 andava annullato. Polemiche e accuse: non vista la gomitata di Bastoni prima del gol di Frattesi la 93′. Il Verona si ribella: «Errore grave e ingiustificabile». Segna Lautaro Martinez, pari di Henry che sbaglia poi il rigore del 2-2 nel maxi-recupero. Allegri fa i conti: «Scudetto a 96». Djalò dice sì e chiama Weah: Giuntoli pronto a beffare l’Inter.

TUTTOSPORT

Campioni d’inVARno. Altro errore, altra bufera. Da annullare il 2-1 dell’Inter. Sogliano, DS del Verona, accusa: «Hanno deciso dall’alto». Impunita la gomitata di Bastoni a Duda nell’azione che porta al 2-1 di Frattesi al 93′. Il dirigente gialloblù: «Impossibile non vederla, qualcuno più in su del VAR ha stabilito che doveva finire così». Fabbri e Nasca saranno fermati. Al 100′ Henry sbaglia il rigore del 2-2, Dimarco e Acerbi gli esultano in faccia.