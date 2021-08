Prima Pagina IN Edicola: svolta Inter, c’è Correa! Belotti, ira tifosi Torino

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, Inzaghi ha il suo Correa. Svolta nerazzurra, l’argentino preferito a Belotti. Zhang paga trenta milioni e il Tucu torna da Simone. L’ex laziale firmerà un quadriennale da tre milioni e mezzo all’anno. La chiusura dell’affare sblocca il mercato della Lazio, che tratta Zaccagni e Kostic.

TUTTOSPORT

Inter, svolta Correa! Belotti, l’ira dei tifosi. Accordo con la Lazio per il Tucu: prestito con obbligo di riscatto, affare da trentuno milioni. Il popolo granata furioso con Cairo per la disponibilità (non smentita) a cedere il Gallo. Arteta traballa, l’Arsenal in pressing su Conte. Partenza flop: i Gunners provano a convincere il tecnico Campione d’Italia. Pinamonti all’Empoli.