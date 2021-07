Prima Pagina IN Edicola: Serie A, no vax in tutte le squadre. Stadi aperti 50%

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Stadi aperti al 50%. Ingresso solo con il Green Pass. Varato il decreto del Governo: in zona bianca spettacoli al chiuso con il 25% di spettatori. Misure più rigide se la regione cambia colore. No vax in tutte le squadre di Serie A. Lettera dell’AIC: vaccinatevi.

TUTTOSPORT

Green Pass e stadi aperti al 50%. Il decreto del Governo: certificato obbligatorio dal 6 agosto. Capienza del 25% per gli impianti al chiuso.