Prima Pagina IN Edicola: le romane rispondono a Inter e Milan. Radu regalo

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

C’è tutto Mourinho. La Serie A parte alla grande: le romane reggono il passo di Milan e Inter. La Roma vince a Salerno e lo Special One lancia segnali ai Friedkin. Sempre Ciro, rimonta Lazio. Radu, nuovo regalo: Firenze ringrazia.

TUTTOSPORT

Niente sull’Inter in prima pagina.