Prima Pagina IN Edicola: risveglio Inter e Lautaro Martinez! Attesa Napoli-Milan

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, risveglio Toro. Lautaro Martinez, show e tripletta: «E adesso con personalità a Liverpool». Inzaghi torna in testa alla classifica, Salernitana spazzata via (5-0). L’argentino realizza i primi gol del 2022 in campionato. A segno anche Dzeko (due reti). Martedì i Reds.

TUTTOSPORT

Lautaro Martinez primo! Scatenato dopo cinquantuno giorni senza gol: splendida tripletta (due assist di Barella) e Salernitana KO. Si sblocca anche Dzeko: doppietta. L’Inter ritrova la vittoria e la vetta in attesa di Napoli-Milan. Ma la Juventus ci crede. Vlahovic, la compattezza, i risultati, lo scontro diretto con l’Inter: la Juventus non si nasconde più, i giocatori credono nella rimonta scudetto. Allegri li avvisa: dovete vincerle tutte.