Prima Pagina IN Edicola: Raspadori per l’Inter, l’ammissione di Carnevali

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

«Raspadori, c’è l’Inter». Carnevali allo scoperto: «Marotta me l’ha chiesto». Affondo nerazzurro sul talento del Sassuolo ma la situazione finanziaria del club è drammatica: nel bilancio buco di 245,6 milioni.

TUTTOSPORT

Bilancio da incubo. Inter -245,6! Rosso record. È il passivo peggiore nella storia del calcio italiano: in un anno è più che raddoppiato.