Prima Pagina IN Edicola: possibile rinvio della Supercoppa Inter-Juventus

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

COVID-19 e Supercoppa Italiana, Lega Serie A all’ultimo voto. Oggi il Consiglio di Lega, tensione tra i club sulla ripresa. Aumentano i contagiati (l’ultimo è Chiellini) ma i turni del 6 e 9 gennaio non saranno rinviati. Potrebbe slittare “sine die” la finale Inter-Juventus.

TUTTOSPORT

SOS COVID, 55 contagiati in Serie A. Inter: Dzeko.