Prima Pagina IN Edicola: Onana per l’Inter, la Juventus rilancia su Alvarez

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Alvarez, c’è la Fiorentina ma la Juventus rilancia. Si apre l’asta per il giovane talento argentino. Punta del River Plate, può diventare l’erede di Vlahovic. Anche i bianconeri sono in corsa: a gennaio la svolta.

TUTTOSPORT

Il campionato è fermo, il mercato mai. Alvarez per la Juventus, Onana per l’Inter. Lo stop alla doppia utenza, il ministro convoca DAZN. I vertici dell’azienda martedì da Giorgetti «per fare chiarezza a tutela dei consumatori».