Prima Pagina IN Edicola: Napoli-Inter, non finisce qui. E oggi tocca al Milan

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Non finisce qui. Il pari tra Napoli e Inter favorisce Inzaghi ma tiene aperta la corsa scudetto. Un tempo per parte: Dzeko risponde al rigore di Insigne (1-1). E oggi con la Sampdoria (12.30) il Milan di Giroud per il sorpasso. Spalletti si accontenta: «Non siamo stati perfetti, ma restiamo in lizza». Edin in volo: «Un punto pesante e ora pensiamo al Liverpool».

TUTTOSPORT

È un pari per il Milan. Napoli-Inter finisce 1-1. Dzeko risponde al rigore di Insigne: Spalletti fallisce l’operazione sorpasso, che oggi può riuscire ai rossoneri impegnati contro la Sampdoria.