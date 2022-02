Prima Pagina IN Edicola: Napoli-Inter cambia la Serie A! Mosse a sorpresa

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lo scudetto al Maradona. Sorpasso all’Inter, Spalletti ci crede: «È una figata». Napoli, alle 18 la sfida che può cambiare il campionato. Luciano cancella il passato e studia l’opzione Koulibaly: «Non cerco rivincite, Kalidou fa la differenza». Inzaghi (squalificato) schiera la squadra tipo, Dimarco l’unica novità.

TUTTOSPORT

Napoli-Inter brividi scudetto. Alle 18 lo scontro al vertice che può valere il sorpasso: mosse a sorpresa e retroscena.