Prima Pagina IN Edicola: Morata-Inter, affondo Marotta! Due alternative

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il gioco di Lukaku. Big Rom allunga le vacanze e spinge per la svolta. Diserta il ritiro del Chelsea: aspetta la Juventus. Giuntoli, settantadue ore per portare il belga da Allegri. L’intrigo. Roma-Morata in sospeso: l’Inter ci prova. L’agente dello spagnolo ha incontrato Pinto che chiede altro tempo. E oggi vedrà Marotta.

TUTTOSPORT

Lukaku spacca Juventus, Cuadrado spacca Inter. Cori contro il belga alla Continassa, tifosi nerazzurri contro il colombiano. Il possibile scambio di maglie sconcerta. Ma l’approdo di Big Rom a Torino, vincolato alla cessione di Vlahovic, ora sembra meno vicino: l’Al-Hilal rilancia. Gli ultrà dell’Inter chiedono un confronto con l’ex bianconero. Morata sfida aperta. Affondo Marotta. L’Inter mette sul tavolo quindici milioni, Juventus alla finestra. Okafor e David alternative allo spagnolo e a Lukaku. Mentre la Roma si allontana da Alvaro.