Prima Pagina IN Edicola: Mkhitaryan sveglia l’Inter! Ripresa super

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Mkhitaryan sveglia l’Inter. Lampo dell’armeno, poi Lautaro Martinez chiude il conto con l’Udinese (3-1). Inzaghi torna a -15 dal Napoli e aspetta con fiducia la sfida col Porto. Rigore di Lukaku, Lovric rimonta. Ripresa super dei nerazzurri. Simone felice: «Tanta qualità».

TUTTOSPORT

Inter e Lukaku gioia tra i brividi. Inzaghi resta secondo. L’Udinese spaventa ma infine cede.