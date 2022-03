Prima Pagina IN Edicola: il Milan tiene il +2 sull’Inter, il Napoli sbaglia tutto

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Colpo del Diavolo. Giroud decide la supersfida del Maradona (0-1), Pioli è di nuovo primo. Il Milan conserva i due punti sull’Inter. Il Napoli sbaglia tutto.

TUTTOSPORT

Giroud scudetto! Il Napoli si arrende al francese e il Milan piazza un colpo fondamentale nella corsa al titolo, riportandosi a +2 sull’Inter.