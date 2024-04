Prima Pagina IN Edicola: il Milan per negare la festa Inter nel derby

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Niente sull’Inter in prima pagina.

TUTTOSPORT

Inter, visto che Milan? 3-0 al Lecce, settima vittoria di fila: avviso per il derby. Pulisic, Giroud, Leao: Diavolo in stato di grazia. Pioli: «Pronti a sfidare la Roma in Europa». E a far saltare la festa scudetto nerazzurra nello scontro diretto.