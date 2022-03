Prima Pagina IN Edicola: Milan e Inter a vuoto, ride il… Napoli. Derby deludente

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Ride solo il Napoli. Milan e Inter a vuoto, un segnale per Spalletti nella corsa scudetto. Semifinali di Coppa Italia: 0-0 a San Siro. Derby deludente, ritorno il 20 aprile. E domenica Pioli al Maradona per il big match. Il video di Shevchenko per l’Ucraina commuove tifosi e squadre.

TUTTOSPORT

Vince San Siro. Il messaggio di Shevchenko per l’Ucraina, le cinquantamila bandierine per inovcare la pace: la partecipazione dello stadio fa dimenticare un derby di coppa senza gol. «Io, interista sotto le bombe». Il presidente dell’Inter Club Ukraine ci racconta come si è salvato la vita: «I nostri soldati sono eroici. Putin come Hitler, bombarda e massacra i civili. Il vero tradimento dalla Bielorussia». Due calciatori e un biatleta uccisi dai russi.