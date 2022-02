Prima Pagina IN Edicola: Milan-Inter, Inzaghi coi big! Bremer, il Torino fa il prezzo

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Derby e scudetto tutto subito. Alle 21 Milan-Inter di Coppa Italia, domenica lo scontro tra le prime. Pioli: «È tempo di raccogliere». Inzaghi: «Vince chi ha più motivazioni». Nella semifinale d’andata a San Siro sarà un Diavolo con Giroud e ancora senza Ibrahimovic. Nerazzurri con tutti i titolari: Dzeko-Lautaro Martinez coppia d’attacco.

TUTTOSPORT

Coppa Italia, semifinali. È tornata la Milano da bere. Milan e Inter in cerca di rilancio, otto duelli come otto cocktail da gustare. Torino-Bremer, il patto: via per venticinque milioni. È la cifra base per la cessione, ma Cairo spera che si scateni un’asta. Accordo legato al rinnovo, il Milan resta in pole.