Prima Pagina IN Edicola: Milan-Inter derby dei petrodollari. Parla Crespo

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Supercoppa Italiana, domani Milan-Inter a Riyad. Il calcio dei petrodollari. Investimenti miliardari per avere i Mondiali 2030. Così l’Arabia Saudita diventa la terra promessa.

TUTTOSPORT

«Leao da paura Lautaro Martinez nel cuore». Supercoppa Italiana, domani Milan-Inter: intervista a Crespo. L’ex bomber ha vinto il trofeo cinque volte: «Giroud, De Ketelaere, Lukaku, Dzeko… La vedo così».