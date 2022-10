Prima Pagina IN Edicola: Lukaku, tempi lunghi e Inzaghi teme. Oggi il Bayern

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Shock Mondiale. A venti giorni dal via, gli infortuni mettono in crisi due fuoriclasse. Pogba si arrende: «Altra ricaduta, non va in Qatar». Lukaku si ferma ancora: è una corsa contro il tempo. Il guaio di Romelu sembra meno grave, ma Inzaghi teme di riaverlo solo dopo la sosta. L’Inter a Monaco in gioco il prestigio. Inzaghi non vuole cambiare troppo: «Ora stiamo bene». Curva Nord svuotata la condanna di Zhang. Il caso dell’ultrà ucciso.

TUTTOSPORT

Lukaku, altri guai. Niente Juventus, arrivederci nel 2023. Nuovo infortunio muscolare, tempi lunghi. Il club condanna la violenza degli ultrà in Curva Nord, la Digos acquisisce le immagini. Inter: stasera a Monaco e domenica a Torino.