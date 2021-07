Prima Pagina IN Edicola: Lukaku pericolo numero uno. Tutti per l’Italia

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Noi con voi. Europei, Belgio-Italia a Monaco: spingiamo gli Azzurri in semifinale. Chiesa per Berardi, ballottaggio Chiellini-Acerbi. Lukaku il pericolo numero uno, De Bruyne e Hazard: più no che sì. TV, a Mediaset la Coppa Italia. La Rai resta a bocca asciutta. Stop allo “spezzatino” della Serie A.

TUTTOSPORT

Niente sull’Inter in prima pagina.