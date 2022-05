Prima Pagina IN Edicola: Lukaku-Inter oggi incontro! Zhang rinegozia con l’UEFA

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

«Voglio Dybala». Marotta va in contropiede per l’argentino e saluta Perisic. «Spero che Paulo giochi nell’Inter, Ivan puntava alla Premier League». L’AD nerazzurro: «Sulla fascia ora c’è Gosens». Zhang cerca di rinegoziare gli accordi con l’UEFA.

TUTTOSPORT

Oggi incontro con i legali del belga. Inter, il giorno di Lukaku: «Rinuncio al 50%». Sì al taglio dell’ingaggio, va convinto il Chelsea sul prestito. Marotta non si nasconde più: «Dybala? Spero da noi». Monza, Sensi e Ranocchia dall’Inter.