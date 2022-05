Prima Pagina IN Edicola: Lukaku-Inter, domani incontro! Dybala-Roma?

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lukaku spinge Dybala da Mourinho. L’affondo Inter su Romelu innesca una reazione a catena. Roma pronta a sacrificare Zaniolo per arrivare a Paulo. Inzaghi vuole il belga: domani primo summit con l’intermediario. L’argentino congelato, i Friedkin alla finestra in attesa di sviluppi. Nazionale, quattordici sul mercato. Da Scamacca a Bastoni, mezza Italia è in vendita.

TUTTOSPORT

Niente sull’Inter in prima pagina.