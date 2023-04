Prima Pagina IN Edicola: Lukaku, altro caso esultanza. C’è Bremer

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Lukaku, altro caso esultanza. Coppa Italia, domani Inter-Juventus. Allegri: «Noi da scudetto». Dopo la grazia Pacifici, nuovo presidente AIA, a gamba tesa: «Chi zittisce sarà ammonito». Poi la telefonata con la FIGC e la retromarcia: non in caso di reazione.

TUTTOSPORT

Gravina, e adesso? Il presidente federale deve dimostrare che non si tutela solo Lukaku. 171 daspati per cori razzisti: la Juventus paga, gli altri ancora no. Il caso AIA. Il nuovo capo degli arbitri imbarazza la FIGC dopo la grazia: «Continueremo ad ammonire per quel tipo di esultanze». Coppa Italia: domani Inter-Juventus per la finale. Lukaku è caldo, Bremer non vede l’ora. L’exploit di Empoli tenta Inzaghi: il belga con Lautaro Martinez. Allegri alza il muro brasiliano: la noia muscolare è alle spalle, riposo col Napoli per averlo al top.