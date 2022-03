Prima Pagina IN Edicola: Lautaro Martinez e Vlahovic si scaldano per Juventus-Inter

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

I due big si scaldano per Juventus-Inter. Inzaghi ritrova Lautaro Martinez, Vlahovic pronto a sfidarlo. Il caso dei recuperi. Rabbia Mazzarri: «Così falsano il campionato. Assurdo che tutti non abbiano giocato le stesse gare».

TUTTOSPORT

Dybala: salgono le quotazioni dell’Atlético Madrid. Inter, Lautaro Martinez: Dybala, a noi due! Tampone negativo: già al lavoro per la Juventus.