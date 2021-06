Prima Pagina IN Edicola: Lautaro Martinez via dall’Inter? C’è Raspadori

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

La lettera di Simone Inzaghi ai laziali: «I miei ventidue anni indimenticabili». Messaggio social: Chris, il selfie della vita. Eriksen scrive dall’ospedale: «Grazie a tutti per l’affetto, devo fare altri esami».

TUTTOSPORT

Forza Eriksen! Chris, il sorriso che aspettavamo. Mercato Inter: via Lautaro Martinez? C’è Raspadori