Prima Pagina IN Edicola: Lautaro Martinez rinnova, per l’Inter ora due dirigenti

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, il rosso è maxi ma Lautaro Martinez rinnova. Approvato il bilancio: 245 milioni di perdite nel 2020-2021. Zhang agli azionisti: «Il nostro sostegno sarà a lungo termine». Il Toro firma fino al 2026 per sei milioni a stagione: via la clausola.

TUTTOSPORT

Inter, Lautaro Martinez 2026. Zhang rilancia malgrado il rosso record: rinnovano anche Marotta e Ausilio.