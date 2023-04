Prima Pagina IN Edicola: la Juventus vuole Bastoni! Inter, fuori Lukaku

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inzaghi, c’è poco da stare Allegri. A Torino (21) semifinale d’andata tra la Juventus e l’Inter. Coppa Italia, stasera Max può decidere il futuro di Simone. Il tecnico bianconero: «Troppi elogi, alziamo subito le antenne». C’è Di Maria con Vlahovic. Lukaku fuori: Dzeko vicino a Lautaro Martinez.

TUTTOSPORT

Coppa Italia, andata semifinali: Juventus-Inter (ore 21). Bernardeschi: «Vai Vlahovic! Il futuro è tuo». Scadenza 2024. Sul rinnovo di Bastoni lo sguardo della Juventus. Inzaghi traballa. Occhio Inter. L’Arsenal ora pensa a De Zerbi.