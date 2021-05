Che orgoglio! La Juventus non molla e spera: piegata l’Inter. Protagonisti Calvarese e il VAR: tre rigori e due espulsi. I bianconeri, in dieci contro undici per oltre mezz’ora, vincono con il gol numero 101 di Cristiano Ronaldo e la doppietta di Cuadrado.

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: