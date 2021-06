Prima Pagina IN Edicola: Italia, ecco il piano per fermare Lukaku

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Chiellini verso il rientro con il Belgio. Italia, ecco il piano per fermare Lukaku. Pessina: «Noi come il mandorlo fiorito di Van Gogh». Azzurri in ginocchio? Sì, se lo faranno gli avversari.

TUTTOSPORT

Niente sull’Inter in prima pagina.