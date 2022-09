Prima Pagina IN Edicola: Inzaghi ha perso l’anima Inter! Confronto coi dirigenti

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Processo Inter difesa sotto tiro. Inzaghi ora dovrà cambiare marcia per dare un segnale. E Lukaku va in Belgio. I dirigenti ad Appiano Gentile.

TUTTOSPORT

Inzaghi ha perso l’anima Inter. Il flop nel derby preoccupa la società: non è solo questione di forma ed errori tecnici. Il Milan celebra un Rafael Leao da NBA, il tecnico nerazzurri va a rapporto dai dirigenti: oggi confronto con la squadra.