La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Allegri-Inzaghi è derby d’Italia. Max alla Juve, accordo Simone-Inter: si giocheranno lo scudetto. Panchine, la giornata della rivoluzione con i grandi club protagonisti. Il tecnico livornese rinuncia al Real Madrid: contratto quadriennale, sette milioni a stagione più bonus. Rottura tra il laziale e Lotito: a Milano biennale da quattro milioni.

TUTTOSPORT

Inzaghi-Inter! Lotito beffato dopo l’accordo di mercoledì notte: Simone convinto da Marotta con un biennale da 4.5 milioni a stagione (con i bonus). Quel sondaggio di Ausilio a gennaio. Conte parla col PSG.