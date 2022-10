Prima Pagina IN Edicola: l’Inter vola, chiuso ottobre strepitoso! 12 punti in 4

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter sa correre. De Vrij, Barella e Correa stendono la Sampdoria (3-0): dodici punti in quattro partite per i nerazzurri.

TUTTOSPORT

De Vrij-Barella-Correa: l’Inter vola. Nerazzurri spietati contro la Sampdoria di Stankovic: terzo posto agganciato, ottobre strepitoso fra campionato e Champions League.