Prima Pagina IN Edicola: l’Inter va più forte, regge solo l’Atalanta! Oggi sorteggio

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter va più forte. Scudetto: Campioni d’Italia al comando, regge il ritmo solo l’Atalanta. Inzaghi stordisce il Napoli (4-0) e si mette il Milan alle spalle. Inciampa il Napoli: battuto dall’Empoli (0-1), perde anche Elmas. Dai nerazzurri una grande prova di forza. Segnano Lautaro Martinez (doppietta), Sanchez e Calhanoglu. Gasperini passa a Verona (1-2). Oggi a Nyon (12) l’eurosorteggio.

TUTTOSPORT

Due sorpassi! Inter 40, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36. Nyon, ore 12, sorteggio ottavi Champions League. Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City e Manchester United i pericoli per l’Inter.