Prima Pagina IN Edicola: Inter, tutto su Correa. Ma resiste anche Belotti

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter si muove. Per Inzaghi c’è in corsa anche Belotti. Il tecnico cerca un vice-Dzeko ma resta ancora viva la trattativa per Correa.

TUTTOSPORT

Mentre Dzeko incanta Thuram KO: Inter, tutto su Correa. Il francese del Borussia Monchengladbach fermo due mesi, Lotito chiede quaranta milioni per il Tucu: Belotti resta fra le alternative.