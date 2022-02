Prima Pagina IN Edicola: l’Inter spaventa il Milan. Bremer prima scelta

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Verso il derby di sabato. La marcia in più dell’Inter spaventa Pioli. Nerazzurri rinforzati dal mercato e in salute, il Milan esce dallo stallo solo in caso di vittoria.

TUTTOSPORT

Inter: Bremer. In difesa il granata è la prima scelta se parte de Vrij.