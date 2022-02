Prima Pagina IN Edicola: Inter, scossa Inzaghi per il riscatto. Napoli a -1

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Osimhen-Petagna, il Napoli a -1 dall’Inter: sabato lo scontro diretto. Allegri: «Lo scudetto? Per ora riguarda le tre in vetta». Domani la Coppa Italia. Scossa Inzaghi per il riscatto, Mourinho e la Roma con Zaniolo. L’Inter cerca i gol di Lautaro Martinez, il portoghese vuole puntare ancora su Nicolò (che sarà squalificato in campionato).

TUTTOSPORT

Accerchiata. L’Inter si scopre vulnerabile dopo il KO nel derby che ha risollevato il Milan, anche il Napoli si porta a -1 grazie alla vittoria di Venezia firmata Osimhen-Petagna. Sabato lo scontro diretto al Maradona.