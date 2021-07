Prima Pagina IN Edicola: l’Inter scopre Satriano, a Lugano brillano lui e Radu

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter sorpresa Satriano. Sotto di due gol a Lugano rimonta e vince ai rigori: 5-6. Brillano l’uruguayano e Radu. Spezia, otto positivi: via ai vaccini in Serie A. Squadra ligure isolata, sospesi gli allenamenti. Il piano della federazione per immunizzare tutti. Il COVID nei ritiri, interviene la FIGC.

TUTTOSPORT

L’Inter scopre Satriano. Debutto dei Campioni d’Italia senza i big: 2-2 in rimonta col Lugano (3-4 ai rigori, Radu ne para due). Inzaghi si gode l’uruguayano.