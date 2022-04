Prima Pagina IN Edicola: Inter-Roma, arbitra Mourinho! Imbarazzo Zhang

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Arbitra Mourinho. Roma a San Siro: l’uomo del Triplete può negare lo scudetto all’Inter. Dopo aver frenato il Napoli, José tenta lo sgambetto ai campioni (ore 18). Meazza esaurito, Inzaghi rilancia Dumfries e Dzeko: «Giallorossi forti, sarà durissima». Lo Special One senza Zaniolo: Pellegrini e Mkhitaryan dietro Abraham.

TUTTOSPORT

Zhang-Mourinho imbarazzi Inter. Il patron disorientato dalle polemiche arbitrali, il tecnico teso per la sfida alla sua ex squadra. Ore 18: la Roma a San Siro. Frattesi: «La mia famiglia Juventus». Intervista esclusiva al gioiello del Sassuolo: «Mio nonno era un bianconero sfegatato, mia nonna adora Marchisio, che storia quando lui mi ha donato la sua maglia per lei. Certe voci sul futuro sono belle, ma io penso solo alla sfida di lunedì. Quel gol allo Stadium l’emozione più grande».