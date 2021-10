Prima Pagina IN Edicola: Inter oggi a Empoli, domani le spiegazioni di Zhang

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter e Juventus per rilanciarsi. I campioni a Empoli, i bianconeri con il Sassuolo. Inzaghi si affida a Lautaro Martinez. Dopo gli ultimi errori: VAR, perché devono chiamarlo le squadre.

TUTTOSPORT

Inter e Zhang, le quarantotto ore della verità. Un punto in due giornate: necessario ripartire. Domani il presidente dovrà spiegare passivo record e strategie. L’Empoli, poi l’Assemblea.