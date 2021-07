Prima Pagina IN Edicola: Inter nel segno di Calhanoglu e Satriano. Vidal resta

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

L’Inter nel segno di Calhanoglu e Satriano. Il turco va in gol e regala assist: 6-0 al Crotone. Calabria: «Con Ibrahimovic Milan senza limiti. Inter e Juventus sono favorite, noi la variabile».

TUTTOSPORT

6-0 al Crotone, Calhanoglu nuova luce dell’Inter. Il turco firma un gol e tre assist, in campo anche Lukaku. Vidal: «Resto».