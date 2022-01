Prima Pagina IN Edicola: Inter-minabile! Prova di fuga per Inzaghi, notte a +5

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Interminabile. Inzaghi acciuffa un altro successo nei secondi finali: 2-1 al Venezia. Nerazzurri, prove di fuga: la ribalta Dzeko dopo il pari di Barella. Per Inzaghi una notte a +5 sui rossoneri: «La vittoria della volontà, Edin è stato bravissimo». Pioli costretto a non sbagliare.

TUTTOSPORT

Scatto Inter nel segno di Dzeko. Barella e il bosniaco ribaltano il Venezia.